Przebudowa Krzemiennej i Smoczej wstrzymana. Ziemia zamarznięta na pół metra

Z powodu mrozu i zamarzniętego gruntu roboty drogowe na Smoczej nie zostały wznowione po przerwie świątecznej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Prace przy przebudowie ulic Krzemiennej i Smoczej zostały czasowo wstrzymane z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie doszło jeszcze do zamknięcia odcinka ulicy Smoczej od Falskiego w kierunku mostu autostrady, w rejonie Puszczy Bukowej. Kluczową przeszkodą w kontynuowaniu robót są utrzymujące się ujemne temperatury i głęboko zamarznięty grunt.

Jak wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miast ds. inwestycji, wykonawca po zakończeniu przerwy świątecznej nie był w stanie wrócić na plac budowy.

– Do 7 stycznia wykonawca miał przerwę świąteczną. Po nowym roku z uwagi na pogodę i ujemne temperatury nie wznowił robót. Ziemia jest zmarznięta do głębokości nawet 50 centymetrów. W takich warunkach zaplanowane roboty ziemne i sieciowe są trudne do zrealizowania – informuje Zieliński.

Wznowienie prac uzależnione będzie od poprawy warunków atmosferycznych i odmarznięcia gruntu. Do tego czasu organizacja ruchu w rejonie inwestycji pozostaje bez zapowiadanych wcześniej zmian. ©℗

