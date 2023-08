Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego do przedszkoli-23 sierpnia br. Fot. Dariusz GORAJSKI

Trwa rekrutacja uzupełniająca do szczecińskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Na wypełnienie wniosku i złożenie go w placówce zainteresowani rodzice i opiekunowie prawni mają czas jedynie do 10 sierpnia br.



W rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. W naborze mogą wziąć udział te dzieci, których sytuacja z różnych przyczyn nie została rozwiązana na etapie naboru właściwego.

Podobnie jak w przypadku innych naborów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, również i ten prowadzony będzie elektronicznie za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/. To właśnie w tym miejscu zainteresowani rodzice powinni wypełnić nowy wniosek, na którym mogą wskazać maksymalnie 3 preferowane przez nich placówki. Należy pamiętać o tym, by na pierwszym miejscu umieścić tę placówkę, na której najbardziej im zależy. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów) w placówce wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku. Na tej stronie znajdują się szczegółowe informacje o tegorocznej rekrutacji uzupełniającej.

Na wypełnienie wniosku i złożenie go w placówce zainteresowani rodzice i opiekunowie prawni mają czas jedynie do 10 sierpnia br. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podana do publicznej wiadomości 21 sierpnia. 22 sierpnia br., od rodziców przyjmowane będą potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki. Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego poznamy 23 sierpnia br. (K)