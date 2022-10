Region jest zabezpieczony. Tabletki z jodkiem potasu tylko w razie skażenia

W województwie zachodniopomorskim są przygotowane 683 punkty bezpośredniej dystrybucji tabletek z jodkiem potasu dla mieszkańców. Zdecydowana większość z tych miejsc jest już zaopatrzona, a wszystkie mają być do piątku. Tabletki będą wydawane w sytuacji skażenia jodem radioaktywnym, choć jest małe prawdopodobieństwo, że do niego dojdzie. Chodzi jednak o to, aby mieszkańcy czuli się bezpieczni.

Przygotowania poczyniono, gdyż zagrożona uszkodzeniem na skutek działań wojennych była Zaporoska Elektrownia Jądrowa na Ukrainie.

– W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu – poinformował w środę na konferencji wojewoda Zbigniew Bogucki, wyjaśniając, że wysycenie stabilnym jodem tarczycy ma spowodować, by nie przyjmowała ona jodu radioaktywnego. – We współpracy z samorządowcami na terenie województwa zachodniopomorskiego wskazano 683 punkty dystrybucji bezpośredniej jodku potasu naszym mieszkańcom. Do tych punktów albo już zostały rozwiezione tabletki według zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne samorządy gminne i powiatowe, albo najpóźniej do piątku się w nich znajdą.

Tabletki są przewidziane dla osób do 60. roku życia, co wynika wyłącznie ze względów medycznych. Dla starszych osób ich przyjęcie może stanowić większe zagrożenie niż korzyść. Nie należy przyjmować tabletek w przypadku uczulenia na jodek potasu lub na inny składnik leku, mając nadczynność tarczycy, zapalenie naczyń krwionośnych lub chorobę autoimmunologiczną połączoną ze świądem i pęcherzykami na skórze.

Wojewoda podał, że obecnie żaden z sześciu reaktorów w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nie jest czynny, co bardzo mocno obniża ryzyko nawet w wypadku uszkodzenia i emisji jodu promieniotwórczego do atmosfery. Według prognoz Państwowej Agencji Atomistyki, gdyby pracowały i doznały awarii, zagrożenie dla Polski, a tym bardziej dla najdalej położonego województwa zachodniopomorskiego, jest i tak czysto hipotetyczne. Ukraińska elektrownia jest oddalona 850 km od wschodniej granicy naszego kraju. Również panujące tam warunki atmosferyczne, w tym kierunek wiatru, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu są korzystne. Żadne analizy nie wskazują na realne zagrożenie.

Na konferencji podkreślono, że nie należy przyjmować prewencyjnie jodku potasu czy płynu Lugola.

