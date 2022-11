Koszenie i pogłębianie. Prace na Jeziorze Słonecznym

W jeziorach płytkich roślinność pełni między innymi rolę filtracyjną, co jest szczególnie istotne w przypadku takich zbiorników jak szczecińskie Jeziorko Słoneczne. Z kolei znaczny nadmiar tzw. hydromakrofitów prowadzi do zmniejszenia objętości retencyjnej zbiornika, dlatego Wody Polskie przystąpiły do wycięcia roślinności wynurzonej. Umożliwi to swobodny przepływ wód opadowych w przypadku wezbrania rzeki Bukowej.

– Prace polegają również na częściowym pogłębieniu zbiornika w miejscach, gdzie doszło do nadmiernego wypłycenia, a nawet zalądowienia niektórych obszarów – informują Wody Polskie w Szczecinie.

W ubiegłym tygodniu koszono trzcinę oraz pałkę wodną, które obecnie są utylizowane. Wykonawcą jest firma FH DIUNA Leszek Błasik, a prace mają potrwać do piątku (2 grudnia).

Wody Polskie podkreślają, że ich wykonanie jest niezbędne dla bezpieczeństwa ochrony przeciwpowodziowej zachodniej części lewobrzeżnego Szczecina.

(ek)