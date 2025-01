Raz na trzy lata, za darmo. Cytologia może uratować życie

Fot. materiały NFZ

Mniej niż co piąta kobieta z Zachodniopomorskiego, spośród kwalifikujących się do profilaktycznej cytologii w ramach powszechnego ubezpieczenia, korzysta z tego badania. A przecież może ono ratować życie. W kraju ten odsetek jest jeszcze mniejszy.

Właśnie w ostatnim tygodniu stycznia – tygodniu świadomości raka szyjki macicy – warto przypomnieć o możliwości korzystania z tego programu. I że wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy jest w pełni wyleczalny.

Przez wiele lat program ten adresowany był do kobiet w wieku 25-59 lat. Dla przykładu – w czerwcu 2023 roku kobiet w tym wieku było w naszym województwie 438,2 tysiąca. Z programu skorzystało wtedy 16,7 proc. z nich, a to i tak wyższy odsetek, niż ten dla całego kraju, bo w Polsce wyniósł on 11,5 proc.

W listopadzie 2023 roku program rozszerzono do grupy wiekowej 25-64 lata.

– W styczniu 2024 roku liczba adresatek, po poszerzeniu grupy o 5 lat, wzrosła o 59,8 tys. kobiet – informuje Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. – Kobiet w wieku 25-64 lata było w naszym województwie 498 tysięcy. Według stanu na styczeń 2024 z profilaktycznej cytologii skorzystało wtedy 16 proc. uprawnionych kobiet (w Polsce 11,4 proc.).

W styczniu 2025 roku kobiet w wieku 25-64 lata było 495,8 tys. A z profilaktycznej cytologii skorzystało w naszym województwie 16,43 proc. uprawnionych kobiet (w Polsce 11,35 proc.)

– W powiatach poziom realizacji jest bardzo zróżnicowany – przedstawia dane Małgorzata Koszur. – W styczniu 2024 roku z badania cytologicznego w ramach programu skorzystało najmniej kobiet – w powiecie pyrzyckim, a najwięcej – w drawskim.

Ale rzeczniczka ZOW NFZ zwraca też uwagę, że część kobiet wykonuje cytologię w ramach prywatnego systemu opieki zdrowotnej, a te dane nie są dostępne.

Wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy jest w pełni wyleczalny. W Europie ponad 62 proc. rozpoznanych nowotworów szyjki macicy można z powodzeniem wyleczyć. W Polsce odsetek ten jest niższy i wynosi 48,3 proc.

– Rak jest u nas później rozpoznawany, bo kobiety za rzadko chodzą do ginekologa – mówi Małgorzata Koszur. – Tymczasem wykrycie raka szyjki macicy we wczesnej fazie zwiększa szansę na wyleczenie.

Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. A Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na ten rodzaj raka. W Polsce na ten nowotwór najczęściej zapadają kobiety po 60. roku życia. Rośnie również liczba zachorowań u młodszych kobiet (od 35. do 40. roku życia).

Nowotwór szyjki macicy jest wywoływany przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim potencjale rakotwórczym. Wirus jest przenoszony drogą płciową. Specjaliści podkreślają, że szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniom HPV i chorobom nowotworowym związanym z tym nowotworem. A prawie wszystkie przypadki raka szyjki macicy są wynikiem wcześniejszego zakażenia HPV. Okres dzielący pierwotne zakażenie od stwierdzenia inwazyjnej postaci raka może wahać się od 5 do 40 lat.

Szczepionki przeciw HPV są bezpłatne dla dzieci w wieku po ukończeniu 9 lat do 14 lat w ramach Powszechnego Programu Szczepień HPV. Więcej na temat szczepień można przeczytać na portalu Państwowego Zakładu Higieny.

Badanie cytologiczne jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, które powinna regularnie wykonywać każda kobieta. Bezpłatna cytologia przysługuje kobietom od 25 do 64 lat – właśnie w programie badań przesiewowych. Do udziału w programie oraz do poradni ginekologiczno-położniczej nie jest potrzebne skierowanie. W ramach programu cytologia jest wykonywana raz na 3 lata lub raz na rok u pacjentek, u których lekarz rozpoznał czynniki ryzyka.

– W trakcie badania lekarz pobierze materiał z szyjki macicy i przekaże go do badań laboratoryjnych – informuje Małgorzata Koszur. – W przypadku nieprawidłowego wyniku wystawione zostanie skierowanie do etapu pogłębionej diagnostyki (np. kolposkopia). W przypadku wyniku prawidłowego ustalony zostanie termin kolejnego badania cytologicznego.

Adresy placówek wykonujących bezpłatną cytologię można znaleźć na stronie ZOW NFZ, w zakładce Dla Pacjenta.

(sag)