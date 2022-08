Ratują Odrę

Z Odry w województwie zachodniopomorskim wydobyto od 13 do 24 sierpnia ponad 161 ton martwych ryb, które już trafiły do utylizacji. Według informacji podawanych przez służby prasowe wojewody, w rzece stopniowo rośnie poziom tlenu. Odra cały czas jest napowietrzana, co ma uchronić od przyduchy ryby ocalałe po pierwszej fali zakażenia. Pomagają w tym m.in. specjalne urządzenia: aeratory. W różnych miejscach wciąż pracują pompy strażackie natleniające wodę, w tym przy moście Długim w Szczecinie.

