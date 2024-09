Ratowali kobietę przy szczecińskich bulwarach

Fot. FB Szczecińskie WOPR

Załoga Szczecińskiego WOPR ratowała kolejną osobę, która wskoczyła do wody z bulwarów. Sytuacja była dramatyczna - kobieta straciła przytomność i przestała oddychać.

W sobotę 31 sierpnia po godzinie 20.30 ratownik dyżurny SzWOPR zauważył na monitoringu miejskim osobę skaczącą do wody.



- Na miejsce niezwłocznie zadysponowano jednostkę R-205 - relacjonuje WOPR. - Po dotarciu załogi na miejsce podjęto osobę poszkodowaną na pokład. Była przytomna, lecz po chwili straciła przytomność oraz przestała oddychać. Niezwłocznie przystąpiono do wykonywania resuscytacji krążeniowo–oddechowej wraz z użyciem AED. Po kilku minutach u poszkodowanej powrócił oddech, a do pomocy dopłynęła również Policja Wodna, która wsparła w przekazaniu na nabrzeże.

Nieprzytomną kobietę przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. (K)