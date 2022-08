Rajski Dzień na Rayskiego. Do godziny 20 można się jeszcze tu wybrać!

Rajskie Dni na Rayskiego na stałe weszły do kalendarza szczecińskich imprez. Właśnie trwa ostatnie wydarzenie - w tym roku, rzecz jasna - z tego cyklu. Jeszcze do godziny 20 można się wybrać na ulicę Rayskiego, na odcinki od pl. Grunwaldzkiego do pl. Zamenhofa. Znajdą tu coś dla siebie starsi, trochę młodsi i najmłodsi.

Do godziny 18 odbywać się będzie giełda komiksu, na której kolekcjonerzy wystawili swoje zdobycze. To świetna okazja do uzupełnienia biblioteczek o publikacje, które często nie są już dostępne w tradycyjnej sprzedaży. W strefie giełdy jest też możliwość stworzenia własnych wlepek o tematyce antywojennej, co połączone jest z premierą szczecińskiego zina komiksowego "Cemęt".

Poza tym, tradycyjna jest na imprezie strefa książkowa i spotkania z autorami, giełda winyli, zabawy i animacje dla dzieci oraz nauka gry na deskorolce. Na finał Rajskiego Dnia na Rayskiego odbędzie się uliczny, kameralny koncert z pianinem w roli głównej. Początek o godzinie 19. Wystąpi Dzmitry Horbach, czyli Piano Poet, pianista i kompozytor z Białorusi. W 2016 roku uzyskał tytuł magistra muzykologii w Wyższej Szkole Muzycznej w Mińsku. Ostatnio komponuje muzykę na fortepian. Interesuje go również eksperymentowanie z muzyką elektroniczną, szczególnie łączeniem języków muzyki klasycznej i współczesnej, brzmieniem pianina akustycznego i dźwiękiem elektronicznym. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w jego ostatnim albumie „Everlast Moments”.

(MON)