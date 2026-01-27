Radni uhonorowali policjantów, którzy uratowali nastolatkę

Fot. Alan Sasinowski

Wtorkowa sesja Rady Miasta Szczecin zaczęła się od nagrodzenia dwójki policjantów, którzy 12 stycznia uratowali życie nastolatce. Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, st. sierż. Michał Krajnik oraz post. Agnieszka Matulka dostali zgłoszenie z telefonu zaufania o dziewczynce, która może targnąć się na swoje życie. Podjęli szybką, efektywną interwencję, która uratowała życie 16-latki.

Radna KO, lekarka Dorota Gródecka-Szwajkiewicz, w laudacji pogratulowała policjantom i podkreślała, że kryzys zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród ludzi młodych, to jedno z większych wyzwań, z jakim obecnie mierzy się polskie społeczeństwo.

Funkcjonariuszom podczas sesji towarzyszył komendant miejski policji, insp. Piotr Makuch.

(as)

