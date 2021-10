Radni sejmiku: stop wykluczeniu komunikacyjnemu Pomorza Zachodniego

- Zabiegamy o zwiększenie dostępności komunikacyjnej, o lepszą ofertę narodowego przewoźnika lotniczego dla mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. – Do Warszawy z Goleniowa lata się tylko LOT-em, na tym kierunku nie ma konkurencji, ceny biletów są bardzo wysokie, a jedyny poranny lot do stolicy jest dopiero po godzinie 9. Wystarczy sprawdzić siatkę połączeń do innych miast, choćby Katowic, by przekonać się, że, niestety, jesteśmy traktowani po macoszemu.

Przypominają także o likwidacji połączeń do stolicy realizowanych przez linię niskokosztową. Postulują, by w tej sytuacji PLL LOT rozwinął siatkę swoich połączeń i wprowadził na tę trasę większe samoloty.

O niedopuszczenie do dalszej marginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego apelowali do rządu radni województwa podczas czwartkowej sesji.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Szczecinianka 2021-10-28 21:05:21 To prawda i przykre ale w Swinoujsciu dzieje sie wiecej niz w Szczecinie. Wiem bo teraz tu mieszkam. I nie zaluje. A co do latania do Warszawy to kto i po co ma latac. Taniej i tak samo szybko pociagiem. Jeszcze troche i bedzie szybciej.

Szczecin 2021-10-28 21:05:07 Bilet lotniczy do Warszawa za 150 zł to dla Pana Marszałka zapewne mniej godzina pracy

Juras 2021-10-28 20:49:13 Legenda głosi, że w akcji "Wisła" do Wrocławia docierała lwowska inteligencja. Do Szczecina garstka akademickich z Wileńszczyzny, a i tak potem wyjechali dalej w kierunku Wielkopolski, Mazowsza. Została u nas jednak wspaniała, stoczniowa i portowa siła robocza. Komisariaty tworzono co kila kwartałów, aby piesze patrole mogły szybko reagować, bo ta siła nie znała dobrych manier. Reprezentowała często kryminalistów i inny element. Ciekawe czy prawda to?

Miś 2021-10-28 20:25:41 Jak region dba tak i ma! Szczecin sam się wykluczył odkąd władze przejęli tu spryciarze i oligarchowie. Tu nie ma NIC więc po co ma ktoś przylatywać? Imprezy morskie w Gdyni lepsze, oferta turystyczna cieniutka, kultura wygaszona do czysta a rozrywkę w stolicy mają lepszą. Kto tu ma przylatywać i po co? Po pajdę ze smalcem czy na romantyczny spacerek między menelami po Krzywoustego? To jest już second hand town. Nie, nie city. Town.