Radni przyjęli Program Usług Społecznych

Fot. Dariusz Gorajski

W czwartek szczecińscy radni przyjęli Program Usług Społecznych. Zakłada, że Centrum Usług Społecznych zaoferuje kompleksowe formy wsparcia przede wszystkim seniorom, rodzinom z dziećmi, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Przedstawiciele wszystkich sił politycznych w szczecińskim samorządzie są entuzjastami tego rozwiązania.

- Program jest adresowany do wszystkich mieszkańców. To podstawowa różnica wobec poprzednich programów, które były tylko dla podopiecznych odpowiednich jednostek - ucieszył się Piotr Kęsik (OK Polska). - Budżet to 12,5 mln zł. Z czego ponad 11,5 mln zł to środki unijne. 880 tys. to wkład własny. Wiele rodzin czeka na to

- Dzieje się historia. Zupełnie zmieniamy podejście do opieki społecznej - dodawał Łukasz Tyszler.

Bardzo pozytywnie o programie wypowiedział się także Krzysztof Romianowski.

Program obejmuje 30 nowych usług skierowanych do różnych grup mieszkanek i mieszkańców Szczecina. Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty psychologiczne i zajęcia sportowe dla rodzin z dziećmi, grupy wsparcia dla rodziców, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, a także zajęcia z pierwszej pomocy. Seniorki i seniorzy będą mogli korzystać z treningów umysłu, warsztatów kulinarnych, pomocy w drobnych naprawach usterek domowych, zajęć ruchowych i spotkań międzypokoleniowych wspierających aktywność i integrację.

Dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów przewidziano m.in. krótkoterminowe usługi opiekuńcze, usługi opiekuńczo-kosmetyczne oraz szkolenia z zakresu opieki nad osobami zależnymi.

(as)

