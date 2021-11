Radna się wygadała. Jechała 170 km/h

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radna Jowita Pawlak nie wyłączyła mikrofonu i nieświadomie podzieliła się informacją, jak „pruła” 170 km/h. Podobno uniknęła mandatu karnego dzięki temu, że jej mąż jest czynnym funkcjonariuszem Policji.

Do tej nietypowej sytuacji z udziałem radnej doszło podczas przerwy. Jowita Pawlak chwaliła się, jak jechała samochodem nową drogą do Kołobrzegu z prędkością 170 km/h i policja dała jej jedynie pouczenie. Pojawiły się sugestie, że to dlatego, że jej mąż jest policjantem.

– Mogę jedynie powiedzieć, że w moim odczuciu była to po prostu manipulacja! Zaznaczam, że była to chwila na rozmowę prywatną. Dziwię się, że komuś się chciało słuchać tyle godzin obrad i akurat wybrać ten konkretny fragment, który był rozmową całkowicie prywatną! Kolejną kwestią, jaką chcę wyjaśnić, to rzekoma służba mojego męża. Otóż oświadczam, że mój mąż jest już emerytowanym policjantem od 17 lat i to można łatwo sprawdzić. Ostatnią kwestią jest to, że w prasie zostały ujawnione dane osobowe mojego męża, który jest już teraz nie policjantem, a zwykłym obywatelem. Puentując tę sytuację, która wywołała tyle zamieszania, chcę jasno powiedzieć, że wyciągnęłam odpowiednie wnioski na przyszłość – powiedziała „Kurierowi” radna Jowita Pawlak.

Przypominamy, że sesja odbyła się 17 listopada 2021 r. w Nowogardzie. Rozmowę radnej z kolegą zarejestrowano w czasie przerwy w obradach i opublikowano. ©℗

Jarosław BZOWY