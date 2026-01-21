Rada Nadzorcza Polskiego Radia Szczecin odwołana

Rada Mediów Narodowych podjęła decyzję o odwołaniu rad nadzorczych w 11 spółkach regionalnych rozgłośni radiowych - poinformował przewodniczący RMN Wojciech Król na platformie X. „Decyzja stanowi element działań porządkujących w spółkach” - dodał.

REKLAMA

Król poinformował w środę na platformie X, że „Rada Mediów Narodowych podjęła decyzję o odwołaniu rad nadzorczych w spółkach regionalnych rozgłośni radiowych: Gdańsk, Białystok, Radio Dla Ciebie, Kielce, Koszalin, Kraków, Łódź, Opole, Rzeszów, Szczecin oraz Zielona Góra”.

- W Radiu Gdańsk powołaliśmy już nowy skład i niezwłocznie będziemy uzupełniać we wszystkich tych spółkach. Wymaga to przesłuchania kandydatów. Myślę, że w przeciągu maksymalnie dwóch miesięcy powinniśmy zakończyć cały proces - powiedział PAP Wojciech Król.

RMN to organ powołany za rządów PiS, który powołuje zarządy i rady nadzorcze między innymi TVP, PAP i Polskiego Radia. W Radzie zasiadają: Wojciech Król (wybrany 5 grudnia 2024 r. przez Sejm, KO), wskazani przez PiS i wybrani w 2022 r. przez Sejm poprzedniej kadencji: Piotr Babinetz i Joanna Lichocka oraz wskazani przez prezydenta Andrzeja Dudę: Robert Kwiatkowski i Marek Rutka.

Copyright

REKLAMA