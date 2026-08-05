Punkt z widokiem na Odrę. Jest oferta na drugi etap prac

Realizacja pierwszego etapu budowy punktu widokowego na Odrę na Stołczynie zakończyła się w styczniu. Fot. UM Szczecin

Jedna firma zgłosiła gotowość realizacji II etapu prac nad punktem widokowym przy ulicy Górskiej w Szczecinie. Oferta będzie teraz analizowana.

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– To spółka MADRO, która złożyła ofertę na kwotę 248 646 zł – przekazuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na realizację inwestycji ma zabezpieczone 280 000 zł. Prace w formule zaprojektuj i wybuduj mają potrwać 120 dni od podpisania umowy.

W ramach drugiego etapu zaplanowano m.in. dokończenie ścieżki prowadzącej na punkt widokowy, montaż słupka ograniczającego wjazd na wzniesienie, montaż stojaka rowerowego wraz z wiatą wyposażoną w panele fotowoltaiczne, wykonanie oświetlenia terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ustawienie tablic informacyjnych, nasadzeń na klombie oraz skarpach oraz montaż zbiornika retencyjnego wraz z automatyczną instalacją nawadniającą.

– W ramach pierwszego etapu inwestycji teren zyskał komfortową ścieżkę dla pieszych o nawierzchni z kruszywa naturalnego (ekologicznej, przepuszczającej wodę) i ogrodzenie – przypomina Paulina Łątka. – Uporządkowana została również zieleń, wysiana trawa i łąka kwietna. W ramach zadania wykonawca przygotował również grunt pod przyszłe nasadzenia (w tym klombu na wzniesieniu), uzbrojenie terenu w sieć doprowadzająca wodę ze zbiornika retencyjnego (który powstanie w drugim etapie) i okablowanie na szczyt wzniesienia.

(K)

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