Punkt paszportowy w Policach nieczynny

Terenowy Punkt Paszportowy w Policach działa od grudnia ubiegłego roku. Jednak teraz ma kilkunastodniową przerwę. Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Od 20 sierpnia do 8 września 2025 r. nieczynny jest Terenowy Punkt Paszportowy w Policach. W tym czasie nie można tu składać wniosków o ten dokument. Po gotowy paszport trzeba zaś pojechać do Szczecina.

Terenowy Punkt Paszportowy w Policach działa od grudnia ubiegłego roku. Zlokalizowany jest na parterze budynku przy ul. Tanowskiej, będącego siedzibą Starostwa Powiatowego w Policach. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców powiatu polickiego. Jednak teraz ma kilkunastodniową przerwę w funkcjonowaniu.

Gotowe paszporty w tym okresie można odebrać w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój nr 87, w następujących godzinach: poniedziałki: 8.00-18.00, wtorki-piątki: 8.00-15.00 – informuje na swojej stronie Starostwo Powiatowe w Policach.

Wnioski o wydanie paszportu można składać w dowolnym innym punkcie paszportowym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu informacji paszportowej: 91 430 37 69 lub na stronie internetowej. ©℗

(sag)