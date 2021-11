Pumptrack w Wielgowie już gotowy

Wszyscy miłośnicy rowerowych akrobacji mogą już wybrać się na ul. Irysową w Wielgowie, gdzie do użytku oddany został nowy tor do jazdy - we wtorek poinformował szczeciński magistrat.

Nowy tor rowerowy składa się z garbów, profilowanych zakrętów oraz hopek, ułożonych w taki sposób, aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach. Są także odnogi i alternatywne linie przejazdu.

Tor przeznaczony jest przede wszystkim do nauki terenowej jazdy i akrobacji na rowerze, ale można po nim jeździć również na deskorolce, hulajnodze oraz łyżworolkach.

Pumptrack w Wielgowie w liczbach:

powierzchnia toru (po obrysie skarp) - 800 m2,

powierzchnia bitumiczna: 305,2 m2,

długość jezdna toru: 135 m,

szerokość toru: min. 1,80 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie toru ustawiono stojaki rowerowe, ławki oraz kosze na śmieci. Jest także tablica z regulaminem korzystania z obiektu.

Pumptrack w Wielgowie został wybudowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

(k)