PUM dostał fantomy. "Bez żywienia nie ma leczenia"

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał dwa fantomy do nauki żywienia dojelitowego. Przekazała je Fundacja Nutricia. Trafią do Centrum Symulacji Medycznej PUM. Fantomy imitują osobę dorosłą, z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii.

– Bez żywienia nie ma leczenia, dlatego wiedzieliśmy, że chcemy rozwijać na naszej uczelni edukację w zakresie leczenia żywieniowego. Grant przyznawany przez Fundację Nutricia zainspirował nas do tego, aby zajęcia na stałe weszły do sylabusa, a indywidualny charakter zaoferowanego wsparcia umożliwił realizację programu skrojonego do naszych potrzeb. – mówi prof. Ewa Stachowska, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM.

Warsztaty z leczenia żywieniowego dla studentów wszystkich kierunków były już wcześniej prowadzone na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Miały one jednak charakter pojedynczych zajęć. Szybko okazało się, że zainteresowanie nauką praktycznych umiejętności w tym obszarze jest dość duże.

PUM dołączył do grona polskich uczelni, w których studenci mają obowiązkowe zajęcia z leczenia żywieniowego.

