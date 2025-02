Ptasie kwatery od licealistów na terenie Lasu Arkońskiego

Pierwsze już zostały zamontowane na drzewach. Fot. UM Szczecin

Ponad 40 budek lęgowych dla małych ptaków przekazali Lasom Miejskim uczniowie I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Leonarda Piwoni. Pierwsze z nich już zostały zamontowane na drzewach.

Budki lęgowe zostały wykonane przez uczniów własnoręcznie, w ramach ich autorskiego projektu pn. „M dla ptaszora”, realizowanego na zajęcia z przedsiębiorczości. Pomysł zrodził się z troski o lokalną przyrodę.

– Chcielibyśmy, żeby w naszych lasach było więcej ptaków i mamy nadzieję, że skorzystają one z naszych budek – wyjaśniają nastolatkowie. Wcześniej, na ich zaproszenie, szkołę odwiedzili pracownicy Lasów Miejskich ZUK, którzy przeprowadzili zajęcia na temat leśnej fauny i flory oraz bytowania ptaków w szczecińskich lasach.

Do rąk leśników miejskich trafiło 45 budek lęgowych przeznaczonych dla małych ptaków, np. wróbli czy sikorek.

– Bardzo dobra robota, budki są proste, ale w pełni funkcjonalne i będą dobrze służyły – chwali Filip Ludwikowski z Lasów Miejskich ZUK. – Istotnie jest oczywiście również to, gdzie zostaną uwieszone. Tego typu budki należy wieszać co najmniej cztery metry nad ziemią, w kierunku południowo-wschodnim, aby nie narażać lokatorów na przegrzanie. Jeśli taką budkę wieszamy blisko zabudowań, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, czy nie dostaną się do niej zwierzęta.

Te od licealistów zostaną rozwieszone na terenie Lasu Arkońskiego. Dwie pierwsze już znalazły się na drzewach. Bardzo prawdopodobne, że już wiosną pojawią się w nich jajka, a niedługo potem pisklęta, ponieważ ptaki chętnie korzystają z tego typu wsparcia ze strony ludzi. Budki będą każdego roku czyszczone, aby nadawały się do ponownego użycia. Po rozwieszeniu wszystkich, uczniowie otrzymają mapkę z zaznaczonymi lokalizacjami. Dzięki temu będą mogli obserwować ptasie rodziny, które z nich skorzystały.

(K)