Środa, 11 lutego 2026 r. 
Ptasia grypa w Szczecinie

Data publikacji: 11 lutego 2026 r. 14:01
Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2026 r. 14:13
Ptasia grypa w Szczecinie
Tablica ostrzegająca przed ptasią grypą. Fot. Artur Bakaj  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie poinformował, że w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikiego ptactwa, wyznaczono obszar objęty zakażeniem.

Obejmuje on: jezioro Dąbie oraz osiedla: Dąbie, Słoneczne, Majowe, Kijewo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce.

Ewa Rutkowska, Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje również, aby zwracać uwagę na żółte tablice ostrzegawcze z napisem: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”.

Właścicieli ptactwa - ze strefy objętej zakażeniem - obowiązują obostrzenia. Drób musi być m.in. trzymany w zamkniętych obiektach, tak aby nie miał kontaktu z dzikimi ptakami ani drobiem z innych gospodarstw. Nie wolno też organizować targów, wystaw ani pokazów ptaków. 

Należy zgłaszać również wszystkie przypadki znalezienia padłych ptaków. Zabronione jest też karmienie i pojenie gęsi i kaczek znajdujących się na wolności.  

Zachowanie ostrożności i stosowanie się do powyższych zasad pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa - czytamy w komunikacie Powiatowego Inspektora Weterynarii w Szczecinie.

oprac. (ip)

