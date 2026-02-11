Ptasia grypa w Szczecinie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie poinformował, że w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikiego ptactwa, wyznaczono obszar objęty zakażeniem.
Obejmuje on: jezioro Dąbie oraz osiedla: Dąbie, Słoneczne, Majowe, Kijewo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce.
Ewa Rutkowska, Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje również, aby zwracać uwagę na żółte tablice ostrzegawcze z napisem: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”.
Właścicieli ptactwa - ze strefy objętej zakażeniem - obowiązują obostrzenia. Drób musi być m.in. trzymany w zamkniętych obiektach, tak aby nie miał kontaktu z dzikimi ptakami ani drobiem z innych gospodarstw. Nie wolno też organizować targów, wystaw ani pokazów ptaków.
Należy zgłaszać również wszystkie przypadki znalezienia padłych ptaków. Zabronione jest też karmienie i pojenie gęsi i kaczek znajdujących się na wolności.
Zachowanie ostrożności i stosowanie się do powyższych zasad pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa - czytamy w komunikacie Powiatowego Inspektora Weterynarii w Szczecinie.
oprac. (ip)