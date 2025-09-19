Piątek, 19 września 2025 r. 
Ptasi korowód w centrum miasta [GALERIA]

Data publikacji: 19 września 2025 r. 19:48
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 20:42
Ptasi korowód w centrum miasta
 

- Ostrzegamy! Będziemy głośni i radośni. A wszystko po to, żeby zwrócić uwagę ludzi, na ochronę dzikiej przyrody - tak zapowiadali Ptasi korowód w Szczecinie jego organizatorzy. I słowa dotrzymali. Pochód wystartował w piątek 19 września w południe z pl. Solidarności, a zakończył się przy Ognistych Ptakach Hasiora.

Korowód kolorowych dzieci-ptaków szedł przez miasto przy akompaniamencie muzyki, potem w programie był Ptasi Piknik na Psiej Polanie w parku Kasprowicza, ptasi performance i plenerowe warsztaty twórcze.

Za organizację całego wydarzenia odpowiedzialna była ekipa Galerii Tworzę się! Ptasie stroje i transparenty dzieci zrobiły podczas warsztatów, wspólnie z artystkami: Katarzyną Mierzejewską i Karoliną Gołębiowską oraz kuratorką galerii, Pauliną Ratajczak.

Ptasi korowód odbył się w nawiązaniu do zrealizowanej w Galerii Tworzę się! wystawy edukacyjnej „REZERWAT TOTALNY – ukryta wyspa Robiena”. Przybliżał postać pomorskiego ornitologa Paula Robiena, był też wyrazem poparcia dla utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. 

(K)

Fot. Piotr Sikora

