PSL: „Zlikwidujemy marżę bankową”

(as)

Raty kredytów rosną, bo Narodowy Bank Polski podwyższa stopy procentowe. Robi to, aby przeciwdziałać inflacji, która jest problem większości krajów Zachodu, i została spowodowana dwoma latami pandemii oraz wojną na Ukrainie. ©℗

W piśmie ludowców skierowanym do NIK przeczytamy: „Brak dostępności nawozów, ich wysoka cena negatywnie będą oddziaływać na ceny produktów spożywczych. Ze względu na powyższe należy sprawdzić, czy działania rządu i spółek produkujących nawozy azotowe cechowały się legalnością, gospodarnością, rzetelnością i celowością na rynku nawozów sztucznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polaków”.

- Wobec tej trudnej sytuacji Polskie Stronnictwo Ludowe namawia premiera, który ma przecież rozległe doświadczenie bankowe, aby pomógł kredytobiorcom, likwidując na ten trudny czas marże bankową, która wynosi ok. 2 proc. od każdego kredytu - stwierdził Rzepa - Jeżeli ktoś ma kredyt na 300 tysięcy, to miesięcznie jest to 500 złotych, a jeśli 500 tysięcy, to 830 złotych. To byłaby ważna pomoc. A banki są polskie. Niektóre były niedawne zrepolonizowane.

Polityk argumentował, że sytuacja Polaków, którzy wzięli kredyty hipoteczne, jest trudna, bo Rada Polityki Pieniężnej po raz siódmy podniosła stopy procentowe, doprowadzają do tego, że przeciętny Polak w porównaniu do października 2021 roku płaci o 50, 60 proc. większą ratę kredytu.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

ekonomista 2022-04-12 17:03:19 jak rząd może zlikwidować marżę bankową?skoro jedni ekonomiści jak kołotko mówi że stopa jest za mało podnoszona a drudzy że za duzo tzn że stopa jest w sam raz.Rzepo nawozy podrożały bo przy ich produkcji wykorzystuje się dużo gazu a ten dla firm podrożał kilka razy.Inflacja jest duża bo pomoc dla firm przy pandemii wynosiła nawet 1 mld dziennie.Rząd wybrał optykę dusić bezrobocie kosztem pózniejszej inflacji.Wiece co by wybrało PO żadnej pomocy i mielibyśmy ogromne bezrobocie

Bankowiec się znalaz 2022-04-12 16:59:07 LOL

On 2022-04-12 16:52:12 Czy ten pan Jarek Rz., to rozumie co głosi? Chyba nie do końca. A niby taki chce być inteligentny. Ufff.

hehe 2022-04-12 16:35:54 banda starych dziadów bez podstaw wiedzy ekonomicznej, ci to dopiero by dokończyli co zaczeło PIS, totalny kataklizm i rozbiory Polski bo tej kraj juz i tak ledwo zipie finansowo. Za kilka lat i tak zniknie z mapy europy bo bedzie bankrutem, którego po kawałku każdy sobie zabierze z litości i może wyżywi dając 100plus socjalne dla polaka murzyna

we 2022-04-12 16:19:49 MARŻĘ ZLIKWIDUJĄ TYLKO ŻE TERAZ I TAK NIE DAJĄ KREDYTÓW A CI CO WZIELI I TAK JUŻ ZAPŁACILI...

@jan 2022-04-12 15:52:46 To co się dzieje obecnie ze stopami procentowymi źle bardzo świadczy o państwie polskim, a nie o tych co wzięli kredyt. Polska jest wciąż na dorobku, a idioci z PiS-u roztrwonili za swoich rządów wszelkie oszczędności poprzednich rządów, które właśnie przydałyby się na czas choćby Covidka. Za inflację ostatniego roku odpowiadają tylko nieuki PiSowe i ich ciemni umyslowo wyborcy, którym wydaje się, że się dodrukuje środków płatniczych i dalej będzie git. Jak za PZPR.

Zlikwidujcie sobie. 2022-04-12 15:44:55 Jako najbardziej pozbawiona honoru i zasad partia, zacznijcie likwidację od siebie. Tak będzie najlepiej dla społeczeństwa. Odkad sięgam pamięcią zawsze obiecaliscie wszystko, by tylko dojść do koryta i przy nim trwać. Wasze obietnice to wielka, niekończąca się ściema. Precz falszywcu jeden z drugim. Jak wam nie wstyd, judasze?!!!

Jurek 2022-04-12 15:42:46 Bardzo dobra koncepcja. Profesor Leszek Balcerowicz i Ryszard Pteru popierają ten pomysł

😀 2022-04-12 15:42:06 I to jest propozycja na miarę naszych czasów.

Prawda jest jedna 2022-04-12 15:35:55 Inflacja nie została spowodowana dwoma latami pandemii oraz wojną na Ukrainie, tylko ekoświrską polityką energetyczną Unii Europejskiej.