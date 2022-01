PSL: Przedsiębiorcy i rolnicy tracą na zmianach

Już w pierwszym tygodniu nowego roku zaczęliśmy odczuwać konsekwencje Polskiego Ładu i coraz wyższej inflacji. Poseł na Sejm RP Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa w poniedziałek 10 stycznia zorganizował konferencję, w trakcie której podkreślano, że negatywne skutki tych zmian dotykają nie tylko osoby fizyczne, ale także piekarzy, rolników i przedsiębiorców.

– My się boimy, że niedługo na prezent urodzinowy będziemy dawać bochenek naszego chleba, który kosztować będzie 50 złotych – mówi Andrzej Wojciechowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.

Sytuacja w której znaleźli się niektórzy przedsiębiorcy zdecydowanie nie daje powodów do śmiechu. Alarmują oni, że już od listopada wzrastają ceny surowców niezbędnych do wypiekania pieczywa, co powoduje, że mali lokalni producenci trudzą się, aby pozostać na rynku.

– W listopadzie za kilogram mąki pszennej typu 750 płaciłem 1,79 złotych, w styczniu już 2,40 złotych – informuje Wojciechowski. – To dopiero początek, nie wiadomo kiedy te podwyżki się skończą. Kilka dni temu otrzymałem rachunek za gaz, wcześniej miesięcznie płaciłem kwoty w granicach 5,5 tysięcy złotych, tym razem jest to 35 tysięcy. To są podwyżki rzędu 550 procent!

Wiceprezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP zaznacza, że w takiej sytuacji podwyżki cen pieczywa są nieuniknione, aktualnie żeby piekarzowi opłacało się wypiec chleb, musiałby kosztować on około 8/9 złotych.

– Pracownicy żądają od nas podwyżek płac. Wiadomo, cena życia wzrosła. Aby być w stanie zapewnić im wypłaty na takim poziomie, jakiego potrzebują do życia, musimy podnieść ceny pieczywa – mówi Wojciechowski. – Jakie będą ceny chleba w najbliższej przyszłości? Niektórzy moi koledzy sprzedają go teraz po 10, albo nawet 15 złotych. Boimy się, że ceny wzrosną do tego stopnia, że nasi klienci pójdą po tańsze pieczywo do piekarń przemysłowych.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 11.01.2022 r.

Karolina Białczewska