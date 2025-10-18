Psi Targ na Turzynie [GALERIA]

Fot. Arleta NALEWAJKO

Październik jest uznawany za miesiąc dobroci dla zwierząt, bo właśnie z nim wiążą się kluczowe daty: światowy dzień oraz tydzień zwierząt, dzień zwierząt hodowlanych oraz dzień kundelka. Nic dziwnego, że kolejna z edycji Psiego Targu również będzie miała charytatywny charakter.

REKLAMA

Tym razem (sobota, 18 października) na wsparcie nieobojętnych na los zwierząt liczą podopieczni Polskiej Organizacji Pomocy Zwierzętom „Adoptuj Psiaka”.

– Będzie okazja, by porozmawiać z wolontariuszami tej organizacji i dowiedzieć się, jak można pomóc – być może właśnie u nich znaleźć najlepszego czworonożnego przyjaciela. Na targowych stoiskach, jak zawsze, będą czekać wyjątkowe produkty zarówno dla ludzi, jak i zwierząt – do odwiedzenia Psiego Targu zachęcają organizatorzy.

Psi Targ odbędzie się w Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie, a potrwa w godz. 11-17. ©℗

(an)

REKLAMA