Przystanek w remoncie. Prace potrwają miesiąc

Trwa remont zatoki autobusowej „Zawadzkiego kościół” oraz chodników w tym rejonie. W związku z tym pasażerowie zmuszeni są korzystać z przystanku tymczasowego.

Roboty związane z remontem chodników będą prowadzone w rejonie skrzyżowania ulic Janickiego, Klonowica i Zawadzkiego. Poprawi się nie tylko same dojście do przystanków, ale także stan zatoki autobusowej. W związku z tym do odwołania zostanie cofnięty o ok. 50 m przystanek „Zawadzkiego kościół” dla autobusów linii 53, 75, 80, 521, 529 oraz 531 jadących w kierunku przystanku "Klonowica Zajezdnia".

Po zakończeniu prac w tym miejscu ekipa przeniesie się na przystanek w przeciwnym kierunku. Całość prac będzie trwała około miesiąca i prowadzona jest w ramach bieżącego utrzymania.

(isz)