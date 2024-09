Przypłynie niemiecki żaglowiec. Można będzie wejść na pokład

FIGO

2024-09-07 23:52:58

Przypłynie do TUska w celu wzmocnienia Bondarenki . UE pokazała swoje oblicze praworządności ! Nie ma co Judaszom wierzyć ! Tusk porządzi , wkurzy oszukanych lebiegów , co na niego głosowali i wówczas kopniemy frajera w dupsko , aż MU się szmaty na dupie zajarają ! Te osiem gwiazdek , niezadowoleni z Ryżego, wsadzą Mu w przełyk , aż odbytem zaszczeka ten alzacki kundel, co nasze rodzime barany zaganiał do narożnika .Marnie widzę konusa koniec! Może nawet pod ciężarem ugięta gałąź , kto to wie?