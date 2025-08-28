Nowa nawierzchnia w Ińsku coraz bliżej

Przez kilka ostatnich tygodni przez Ińsko jeździło się fatalnie. To był prawdziwy tor przeszkód. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Kierowcy w Ińsku mogą odetchnąć z ulgą. Na ulicy Bohaterów Warszawy ułożono pierwszą warstwę asfaltu. Po tygodniach jazdy po sfrezowanej nawierzchni przejazd jest wreszcie znacznie bardziej komfortowy.

– Wszystkie stare studzienki, a było ich około 50, trzeba było rozebrać i wykonać na nowo – wyjaśnia Krzysztof Pawłowski, kierownik budowy z firmy Maldrobud z Myśliborza, która odpowiada za inwestycję. -To wydłużyło termin, bo konieczne było ogłoszenie nowego przetargu, a początkowo brakowało chętnych.

Zanim jednak na drogę trafi ostatnia, finałowa warstwa asfaltu, wykonawcy muszą wyregulować studzienki. Ten etap potrwa około 2–3 tygodnie.

Cała modernizacja ul. Bohaterów Warszawy pochłonie blisko 2,7 mln zł. Co ważne, w trakcie prac zdecydowano również o przebudowie chodników, mimo że początkowo nie były one ujęte w projekcie.

Inwestycja w Ińsku jest częścią większego przedsięwzięcia realizowanego przez powiat stargardzki. W ramach dofinansowania z Polskiego Ładu zaplanowano modernizację dziesięciu odcinków dróg powiatowych. Łączny koszt tych prac przekroczy 18 mln zł.©℗

(w)