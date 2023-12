Przygotują pacjentów do planownych zabiegów, operacji i terapii [GALERIA]

Poradnia prehabilitacyjna powstała w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Jej zadaniem jest przygotowanie pacjentów do planowanych zabiegów, operacji, do leczenia szpitalnego. Ma im pomóc rozpocząć to leczenie w jak najlepszej formie fizycznej oraz psychicznej, i dzięki temu szybko odzyskać ją już po zabiegu, operacji lub innej terapii.

W poradni pacjentów wspierać będą specjaliści z różnych dziedzin: dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta, lekarz. Oczywiście nie każdy pacjent będzie potrzebował pomocy wszystkich specjalistów, ale wszyscy będą dla niego dostępni. Osoba przygotowywana do leczenia szpitalnego będzie też mogła prześledzić wszystkie etapy czekającej ją hospitalizacji - w tym celu przygotowano kilkuminutowy materiał wideo, który przedstawia te etapy krok po kroku - oczami pacjenta. Filmik będzie dostępny właśnie w poradni prehabilitacyjnej.

O znaczeniu prehabilitacji mówił w dniu otwarcia poradni (w poniedziałek, 18 grudnia) w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie prof. dr n. med. Tomasz Banasiewicz – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

