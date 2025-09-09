Wtorek, 09 września 2025 r. 
Przy Urzędzie Miasta powstanie pierwszy w Szczecinie parking rotacyjny

Data publikacji: 09 września 2025 r. 19:07
Ostatnia aktualizacja: 09 września 2025 r. 19:23
Przy Urzędzie Miasta powstanie pierwszy w Szczecinie parking rotacyjny
Fot. Dariusz Gorajski  

Rada Miasta Szczecin podjęła we wtorek uchwałę o utworzeniu pierwszego miejskiego parkingu rotacyjnego. Miejsca postojowe, zarezerwowane dla radnych, staną się ogólnodostępne.

Chodzi o parking usytuowany na ulicy Szymanowskiego bezpośrednio przy budynku Urzędu Miasta od strony Jasnych Błoni. Rada Miasta zdecydowała, że będzie to ogólnodostępny niestrzeżony parking rotacyjny umożliwiający bezpłatny postój pojazdów raz dziennie do 90 minut w dni robocze w godzinach od 8 do 17. Warunkiem skorzystania z nieodpłatnego postój pojazdu do 90 minut będzie pobranie z parkomatu darmowego biletu parkingowego.

- To pierwszy miejski parking rotacyjny w Szczecinie – mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. – Wymuszona przez limit 90 minut rotacja sprawi, że więcej osób będzie mogło skorzystać z postoju przy Urzędzie Miasta i spokojnie załatwić swoje sprawy.

Regulamin parkingu przewiduje opłatę dodatkową za przekroczenie limitu czasu bądź postój bez ważnego biletu w wysokości 200 zł za dobę. Limit 90 minut nie będzie obowiązywać 2 maja, 24 i 31 grudnia.
Zarządcą parkingu będzie miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

- Obecnie parking, którego dotyczy uchwała, liczy 17 zastrzeżonych miejsc postojowych (8 dla radych, 2 dla osób niepełnosprawnych, 3 dla NIK, 4 dla służb mundurowych) - mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL. - Ponieważ miejsca te znajdują się poza pasem drogi publicznej, nie mogą być częścią Strefy Płatnego Parkowania. (K)

