Płatny Parking Niestrzeżony Jasne Błonia nieczynny

Fot. NiOL

W piątek i sobotę Płatny Parking Niestrzeżony Jasne Błonia jest niedostępny dla kierowców w związku z organizacją wydarzenia „Lisek i przyjaciele”.

PPN Jasne Błonia będzie nieczynny także w pierwsze dwa czwartki września, tj. 4 oraz 11 września z powodu realizacji zdjęć do serialu „Morfeusz”.

- Produkcja serialu zabezpieczy i będzie dozorować parking w wieczory poprzedzające dni zdjęciowe. Przepraszamy za utrudnienia, jednocześnie prosimy o niepozostawianie swoich pojazdów w ww. terminach - przekazał Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

(k)