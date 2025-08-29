Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 
Płatny Parking Niestrzeżony Jasne Błonia nieczynny

Data publikacji: 29 sierpnia 2025 r. 11:51
Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2025 r. 11:52
Płatny Parking Niestrzeżony Jasne Błonia nieczynny
W piątek i sobotę  Płatny Parking Niestrzeżony Jasne Błonia jest niedostępny dla kierowców w związku z organizacją wydarzenia „Lisek i przyjaciele”.

PPN Jasne Błonia będzie nieczynny także w pierwsze dwa czwartki września, tj. 4 oraz 11 września z powodu realizacji zdjęć do serialu „Morfeusz”.

- Produkcja serialu zabezpieczy i będzie dozorować parking w wieczory poprzedzające dni zdjęciowe. Przepraszamy za utrudnienia, jednocześnie prosimy o niepozostawianie swoich pojazdów w ww. terminach - przekazał Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

(k)

Komentarze

Z okolic
2025-08-29 12:03:14
No cóż -jak mus to mus.Pewnie znajdzie się kilku Januszy,którzy będą chcieli coś innym"udowodnić"

