Przy al. Wojska Polskiego powstanie Wspólny Dom Hospicyjny

Piotr Krzystek: "Takie miejsca jak to są bardzo potrzebne". Fo. Alan Sasinowski

W zabytkowej willi przy al. Wojska Polskiego 91 w Szczecinie, znanej też jako "kamieniczka Stevensona", będzie działał Wspólny Dom Hospicyjny. "To dla nas nowa era", cieszy się Kinga Krzywicka, prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych, która do nowej siedziby ma wprowadzić się pod koniec przyszłego roku.

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- Po latach działań, zabiegów, pracy w trudnej warunkach, pracy lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy, w końcu nadchodzi moment, gdy pojawia się wyraźna perspektywa na siedzibę, na miejsce, które będzie spełniało wszystkie standardy dla tego typu obiektów - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek w czwartek podczas podpisywania umowy na stworzenie WDH. - Wiemy, co znaczy choroba, zwłaszcza choroba nowotworowa dzieci, jakie to jest wielkie wyzwanie, z jednej strony medyczne, ale także - psychologiczne, ogromne wyzwanie dla rodziców, dla najbliższych, dla rodziny, dlatego miejsca takie jak to są bardzo potrzebne.

Prezydent zwrócił uwagę, że Wspólny Dom Hospicyjny to projekt, który zdobył uznanie mieszkańców. Został wybrany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto na remont budynku przy al. Wojska Polskiego przeznaczy 6 milionów, a udział fundacji to ponad 3 mln zł. Piotr Krzystek przekazał, że transformacja willi - której podejmie się przedsiębiorstwo "ERBUD" - zajmie ok. 18 miesięcy.

- Mamy na terenie całego województwa ponad 200 pacjentów, którzy wymagają codziennego doglądania, wizyt specjalistycznego personelu, który pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jest to bardzo mocno specyficzna działalność medyczna, która wymaga niezwykłej logistyki, związanej z wyjazdami, ale także z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, który pozwala w domach pacjentów stworzyć coś w rodzaju małego OIOM-u - opowiadała Kinga Krzywicka.

Teraz fundacja mieści się we wspólnych przestrzeniach dzielonych z przychodnią na ul. Powstańców Wielkopolskich. Musi też wynajmować osobne pomieszczenia na sprzęt. Dlatego dopiero przeprowadzka na al. Wojska Polskiego pozwoli fundacji na pełną samodzielność.

- A nowe miejsce jest bardzo dobre. W centrum miasta. Świetnie zlokalizowane, jeśli chodzi o możliwości dojazdu - podkreślała Kinga Krzywicka. - Z tego, co mówią, przeprowadzka jest możliwa w 2027 roku, na koniec. Przeprowadzka to nowa era. Zaczyna się zupełnie nowy etap. Mówiąc to, mam ciarki. To jest coś wielkiego.

Kinga Krzywicka zdradziła nam też swoje marzenie. Chciałaby, aby w obiekcie przy al. Wojska Polskiego w przyszłości powstało także Centrum Opieki Wytchnieniowej.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 91 powstał w latach 80. XIX wieku. Jej pierwszym właścicielem był kupiec James Stevenson. Podczas polskiej historii Szczecina willa była m.in. siedzibą zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych. ©℗

Alan Sasinowski

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