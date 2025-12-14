Hospicyjne rodziny obdarowane po raz dziewiętnasty

Mirosław Moroz (na zdjęciu drugi od lewej, wraz z hospicyjnym zespołem) od 19 lat jednoczy darczyńców, by zebrać pieniądze na świąteczne paczki dla podopiecznych fundacji. W tym roku dzięki jego staraniom do rodzin potrzebujących wsparcia trafi ponad 8 ton towarów. Fot. mat. organizatora

Sto dwanaście tysięcy złotych – paczki z żywnością, słodyczami i chemią gospodarczą tej wartości trafią jeszcze przed świętami do najbardziej potrzebujących rodzin podopiecznych Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Darczyńcy są bardzo wyjątkowi, bo takie wsparcie udało się zorganizować już po raz dziewiętnasty!

Tę akcję świąteczną w 2007 roku wymyślił i rozpoczął Mirosław Moroz, ówczesny prezydent Rotary Clubu Szczecin. Przypadek sprawił, że jadąc pociągiem z Warszawy spotkał panie pielęgniarki pracujące w hospicyjnej fundacji. Długa rozmowa zaowocowała decyzją, by wesprzeć potrzeby rodzin chorych dzieci (wówczas hospicjum swoją pomocą nie obejmowało jeszcze dorosłych pacjentów).

Od tej pory Mirosław Moroz jednoczy grono darczyńców – firmy, kolegów, przyjaciół, by co roku w grudniu zebrać środki finansowe na zakup i przygotowanie świątecznych paczek dla hospicyjnych rodzin. Wielu z nich wspiera ten ważny cel od samego początku. Efekt jest imponujący i bardzo doceniany przez obdarowanych.

W tym roku dzięki akcji zakupiono towary o wadze 8,2 tony! Paczki trafiają już do chorych dzieci i dorosłych objętych pomocą hospicjum, a także do ich rodzin. Z serdecznymi myślami od wszystkich, którzy mają w niej swój udział.

