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Przez upały PKP Intercity odwołuje część pociągów, także w Zachodniopomorskiem

Data publikacji: 28 czerwca 2026 r. 19:24
Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2026 r. 19:49
Przez upały PKP Intercity odwołuje część pociągów, także w Zachodniopomorskiem
Najwięcej opóźnionych pociągów jest m.in. na linii z Kołobrzegu przez Piłę do Poznania. Fot. Artur Bakaj  

W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń - w niedzielę po godz. 19 poinformował kolejowy przewoźnik.

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Informację o odwołanych pociągach można znaleźć na stronie.

Najwięcej opóźnień jest na liniach: Łódź - Warszawa, Gdańsk - Warszawa, Wrocław - Katowice i Kołobrzeg - Piła - Poznań.

"Występujące utrudnienia są niezależne od przewoźnika. Do 30 czerwca nasi klienci mogą zwrócić niewykorzystany bilet bez dodatkowych kosztów.  Wydajemy także dla pasażerów w opóźnionych pociągach bezpłatnie wodę" - PKP IC przekazały w specjalnym komunikacie. 

Przewoźnik zastrzega równocześnie, że skala utrudnień na sieci kolejowej może ulec zmianie i prosi o śledzenie bieżących informacji na stronie Intercity.pl, w aplikacji mobilnej PKP Intercity oraz na  Portalu Pasażera.

 (k)

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