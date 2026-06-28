Przez upały PKP Intercity odwołuje część pociągów, także w Zachodniopomorskiem

Najwięcej opóźnionych pociągów jest m.in. na linii z Kołobrzegu przez Piłę do Poznania. Fot. Artur Bakaj

W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń - w niedzielę po godz. 19 poinformował kolejowy przewoźnik.

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Informację o odwołanych pociągach można znaleźć na stronie.

Najwięcej opóźnień jest na liniach: Łódź - Warszawa, Gdańsk - Warszawa, Wrocław - Katowice i Kołobrzeg - Piła - Poznań.

"Występujące utrudnienia są niezależne od przewoźnika. Do 30 czerwca nasi klienci mogą zwrócić niewykorzystany bilet bez dodatkowych kosztów. Wydajemy także dla pasażerów w opóźnionych pociągach bezpłatnie wodę" - PKP IC przekazały w specjalnym komunikacie.

Przewoźnik zastrzega równocześnie, że skala utrudnień na sieci kolejowej może ulec zmianie i prosi o śledzenie bieżących informacji na stronie Intercity.pl, w aplikacji mobilnej PKP Intercity oraz na Portalu Pasażera.

(k)

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