Przez budowę tylko autobusy. Taksówki bez przywileju

czytelnik

2021-10-21 10:10:19

Przecież przez remontowane rondo na Mącznej regularnie przejeżdża kto chce ... pomimo tego, że od czasu do czasu pojawia się tam patrol Straży Miejskiej. Dopiero kiedy dojdzie tam do potrącenia jakiegoś robotnika, to wtedy będzie wielka medialna afera, a radni z PiS schowają wówczas ( jak zwykle ) swoje głowy w piasek.