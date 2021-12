Przeszło 1100 infekcji SARS-CoV-2 w piątek w regionie. Zmarło aż 31 osób

mało

2021-12-10 10:59:52

mało informacji! Brak info o liczbie zakażonych niezaszczepionych oraz ile osób spośród zmarłych było zaszczepionych. Na dobrą sprawę, to niezaszczepionych powinno się odsyłać do domów. Bo przecież nie ma epidemii, a szczepionki to "eksperymenty". Niech więc sobie w domu wyleżą...