Rasistowska wlepka w autobusie komunikacji miejskiej w Szczecinie

Ktoś nakleił na drzwiach autobusu naklejkę z rasistowskim przekazem. Fot. Wojciech DORŻYNKIEWICZ

"Wejście tylko dla białych. Nieczystym rasowo wstęp wzbroniony" głosi naklejka, która ktoś przykleił w szczecińskim autobusie nr 69. Sprawa zbulwersowała radnego Wojciecha Dorżynkiewicza, który domaga się podjęcia odpowiednich działań.

REKLAMA

To hasło kojarzy się z najczarniejszymi kartami europejskiej historii. Zakaz wstępu "nieczystym rasowo" (głównie obywatelom narodowości żydowskiej) obowiązywał w całej Trzeciej Rzeszy, a później także w krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Nic dziwnego, że rasistowskie zawołanie, które można było wyczytać na wlepce pozostawionej w autobusie komunikacji miejskiej wzbudziło oburzenie radnego Wojciecha Dorżynkiewicza.

- Tego typu treści są nie tylko skrajnie nieakceptowalne społecznie, lecz także mogą stanowić przestępstwo z art. 256 lub 257 Kodeksu Karnego. Tego rodzaju zdarzenia podważają poczucie bezpieczeństwa pasażerów oraz godzą w wizerunek komunikacji miejskiej jako przestrzeni publicznej otwartej i przyjaznej dla wszystkich mieszkańców - pisze w swojej interpelacji.

Art. 256 KK dotyczy propagowania nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego i głosi, że każdemu, kto publicznie propaguje jakikolwiek ustrój totalitarny (nazizm, komunizm, faszyzm) lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast art. 257 KK dotyczy napaści z powodu ksenofobii, rasizmu bądź nietolerancji religijnej i głosi, że za publiczną zniewagę osób innej narodowości lub przynależności etnicznej czy religijnej grożą 3 lata więzienia.

Wojciech Dorżynkiewicz domaga się jednocześnie niezwłocznego zabezpieczenia i przeanalizowania nagrań monitoringu z autobusu, aby ustalić sprawców zdarzenia, zgłoszenia sprawy policji w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego szerzenia treści rasistowskich i nawoływania do nienawiści. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 24.11.2025 r.

(aj)

REKLAMA