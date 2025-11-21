Rasistowska wlepka w autobusie komunikacji miejskiej w Szczecinie
Rasistowska wlepka w autobusie komunikacji miejskiej w Szczecinie
Data publikacji: 21 listopada 2025 r. 13:29
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2025 r. 13:30
Ktoś nakleił na drzwiach autobusu naklejkę z rasistowskim przekazem. Fot. Wojciech DORŻYNKIEWICZ
"Wejście tylko dla białych. Nieczystym rasowo wstęp wzbroniony" głosi naklejka, która ktoś przykleił w szczecińskim autobusie nr 69. Sprawa zbulwersowała radnego Wojciecha Dorżynkiewicza, który domaga się podjęcia odpowiednich działań.
REKLAMA
To hasło kojarzy się z najczarniejszymi kartami europejskiej historii. Zakaz wstępu "nieczystym rasowo" (głównie obywatelom narodowości żydowskiej) obowiązywał w całej Trzeciej Rzeszy, a później także w krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Nic dziwnego, że rasistowskie zawołanie, które można było wyczytać na wlepce pozostawionej w autobusie komunikacji miejskiej wzbudziło oburzenie radnego Wojciecha Dorżynkiewicza.
- Tego typu treści są nie tylko skrajnie nieakceptowalne społecznie, lecz także mogą stanowić przestępstwo z art. 256 lub 257 Kodeksu Karnego. Tego rodzaju zdarzenia podważają poczucie bezpieczeństwa pasażerów oraz godzą w wizerunek komunikacji miejskiej jako przestrzeni publicznej otwartej i przyjaznej dla wszystkich mieszkańców - pisze w swojej interpelacji.
Art. 256 KK dotyczy propagowania nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego i głosi, że każdemu, kto publicznie propaguje jakikolwiek ustrój totalitarny (nazizm, komunizm, faszyzm) lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast art. 257 KK dotyczy napaści z powodu ksenofobii, rasizmu bądź nietolerancji religijnej i głosi, że za publiczną zniewagę osób innej narodowości lub przynależności etnicznej czy religijnej grożą 3 lata więzienia.
Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 24.11.2025 r.
(aj)
REKLAMA
Komentarze
Bzdura
2025-11-21 16:47:48
Ojojoj koniec świata.Kilka milionów upadlińców zagnieździło się w Polsce,w tym różnej maści patologia.Gangi upadlińsko-gruzińskie działają w najlepsze,bo nikt na granicy nie sprawdza kto zacz.Terroryści upadlińscy hulają ,nawet z wyrokami,a tutaj wielkie halo bo jakiś małolat przykleił idiotyczną nalepkę.Tak się w Polsce przecedza komara a połyka wielbłąda.
To ciekawe.
2025-11-21 16:47:02
Żaden kolorowy nie protestuje. I co komuch na to?
Dywersja
2025-11-21 16:04:37
To z pewnością był akt dywersji obcych służb wywiadowczych! Natychmiast sprawą powinno zainteresować się: ABW, UOP, SOP, ŻW, FBI, CIA, PKP, INTERCITY, MZK oraz GDDiKA :))))
toi
2025-11-21 16:03:16
robota pajaców od brauna - oni wolą ławrowa
BaoBab
2025-11-21 16:02:35
Może trzeba zapytać posła Szałabawki i radnej Kurzawy, którzy szukali i ujawniali publicznie nielegalnych imigrantów na przystankach i komunikacji miejskiej.
kuka
2025-11-21 15:50:24
Ale histeria ! Ktoś dla jaj (zapewne jakiś małolat) nakleił nalepkę na autobusie i teraz z ukrycia śmieje się z rozgłosu, widząc jak się miotacie w poszukiwaniach sprawcy. Radzę spokojnie to zignorować i nie robić szumu, bo będziecie mieli na karku następnych naśladowców.
Skądś to znamy
2025-11-21 15:39:53
Polska dla Polaków...Ziemia dla ziemniaków.
Bobo58
2025-11-21 15:18:44
No to mamy pasztet...domyślam się że chodzi o...Kolumbijczyków lub osób o ciemnej karnacji. Co by nie mówić...chamstwo i prostactwo !. Widać jaką mieli edukację w domu czy szkole ?...skandal to mało powiedziane...ale są kamery i mamy policję...
***** ***
2025-11-21 15:16:21
proponuję w tej sprawie zwołać posiedzenie BBNu
cóż
2025-11-21 14:14:34
Nacjonalizm gorszy od komunizmu. Ta nalepka tylko to potwierdza.
cóż
2025-11-21 14:08:32
Najwyraźniej dziadek autora wlepki był SS-manem.
Afrojrpejczyk wg AfD
2025-11-21 14:02:44
Slusznie -w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego szerzenia treści rasistowskich i nawoływania do nienawiści. Ale gdy nawolywano do nienawiści za pomocą 8* to żadnego apelu Wojtek i koledzy nie robili......
Prowokacja
2025-11-21 13:58:15
Za komuny esbecy rysowali sobie na drzwiach szubienice by rodzina widziała jaka okrutna jest Solidarność ;)) warto było pobrać odciski palców z wlepki oraz przejrzeć monitoring i sprawdzić prpducentów wlepek w regionie po obu stronach granicy
A krzywe chodniki
2025-11-21 13:54:25
w mieście nie bulwersują radnego? Zajmij się chłopie tym do czego jesteś powołany!
dr alban
2025-11-21 13:51:34
głupia naklejka pewnie dla żartu naklejona już lewaki piszczą. Może tak służby zajęły by się łapaniem dywersantów i ochroną infrastruktury