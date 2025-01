Przerwy w dostawie wody na prawobrzeżu

Fot. Marek KLASA

Zmienił się termin prac zapowiadanych przez ZWiK na sieci wodociągowej. Miały być prowadzone w minioną środę, ale plany wodociągowców pokrzyżowała awaria. Będą prowadzone w nocy z poniedziałku na wtorek. W związku z tym 20.01 od godz. 23:00 do godz. 6:00 dnia 21.01 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla osiedli Podjuchy, Żydowce-Klucz. Prace ZWiK to element przygotowawczy do podłączenia nowego wodociągu.

(K)