Przerażające znalezisko podczas spaceru na prawobrzeżu Szczecina

Na przerażające znalezisko natknęła się mieszkanka prawobrzeża Szczecina. Podczas niedzielnego spaceru w okolicach ul. Pabianickiej (Żydowce-Klucz) na terenach zielonych zobaczyła mnóstwo martwych kur.

Kobieta zgłosiła to dyżurnemu Straży Miejskiej. Przybyli na miejsce strażnicy oszacowali, że to około 30 sztuk martwego drobiu.

- Jak się tam znalazły? Kto w taki niehumanitarny sposób pozbył się martwych ptaków? Czy padły w wyniku choroby? Czy z innej przyczyny? Na te pytania niestety strażnicy nie znaleźli odpowiedzi, bo nawet po rozpytaniu okolicznych mieszkańców, nikt nie potrafił wskazać prawdopodobnego miejsca, z którego pochodziły martwe kury - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie. - Z powodzeniem mogły pochodzić z innego województwa, miasta i mógł podrzucić je ktoś, kto przyjechał do Szczecina na „występy gościnne”, by zatrzeć za sobą wszelkie ślady.

Strażnicy miejscy powiadomili sanepid i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ptaki zabrała firma Vicaro, zajmująca się na zlecenie miasta usuwaniem padłych zwierząt.

- Pozbywanie się odpadów w nielegalny sposób to niestety dość częste przypadki, z jakimi mają do czynienia strażnicy miejscy - przyznaje Joanna Wojtach. - W swoich działaniach niejednokrotnie odnotowywali też znaleziska w postaci zepsutych tusz drobiowych, ryb, które sugerowały pozbywanie się tych produktów po utracie terminu przydatności, z ominięciem procedur koniecznych do stosowania w takich przypadkach.

