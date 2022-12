Przełomowe wyniki Jana Lubińskiego

Zespół kierowany przez prof. Jana Lubińskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dokonał odkrycia, które może wpłynąć na życie kobiet. Kluczowym czynnikiem jest tu selen.

Jak informuje PUM, „optymalizacja stężeń selenu poprzez suplementację obniża ryzyko zgonu u kobiet z deficytem tego pierwiastka. Około 1/3 kobiet w Polsce wykazuje niedobór selenu, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonów. 8 grudnia 2022 roku zespół niezależnych badaczy, kierowany przez prof. Jana Lubińskiego, ogłosił po raz pierwszy w świecie, że można tę niekorzystną sytuację opanować”.

W ramach projektu SELINA suplementowano seleninem sodu ok. 800 kobiet z niedoborem tego pierwiastka we krwi. W podgrupie ok. 400 kobiet udało się uzyskać optymalny jego poziom, co wiązało się z ponad 10-krotnym zmniejszeniem zgonów już po 40 miesiącach interwencji. Wyniki badania są przedmiotem zgłoszenia patentowego. Przedstawiono je podczas corocznej międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, poświęconej postępom w genetyce klinicznej nowotworów.

(as)