Przekroczyli granicę głupoty i narazili innych na niebezpieczeństwo

- Jeśli to nowy "czelendż", to trzeba go ukrócić w zarodku - mówi prezes SPAK Krzysztof Putiatycki.

- O dwóch młodych mężczyznach na dachu autobusu linii 89 poinformowała kierowcę pasażerka samochodu osobowego - opisuje zdarzenie Wojciech Jachim rzecznik prasowy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”. - Kierowca zatrzymał autobus, młodzi ludzie zeskoczyli i uciekli. Była to ustawka pod wiral.

Komentarze

Cóż 2024-06-13 19:37:04 Katolicy nie są normalni.

Kępa 2024-06-13 17:29:47 To jest Szczecin - stan umysłu

@ Do większości 2024-06-13 17:19:05 Trafił jeden analfabeta na drugiego i próbują się licytować kto więcej błędów natrzepie w jednym wpisie. Do szkoły wracać nieuki, a nie komentować z błędami interpunkcyjnymi i ortograficznymi

ABC 2024-06-13 17:15:31 selekcja naturalna i tyle! jersli chca sie zabic to niech sie zabijaja - nie udzielac pomocy medycznej jak spadna!

@Do większości 2024-06-13 16:47:59 Znalazł się DOBRY WUJEK . To co Ty wyprawiałeś ,łaskawco wobec tych terrorystów? Imponują Ci tacy durnie?Zgłoś się do jakiejś tv-idiot ,będziesz cool.Może nie masz wyobrazni , może rodziny , której wyczyny tych gówniarzy mogłby zaszkodzić ?

Edmund 2024-06-13 16:36:20 A kierowca autobusu to już siedzi,czy będzie siedział za chwilę?Wcale bym się nie zdziwił.A to Polska właśnie

Do większości 2024-06-13 15:59:05 Zapomniał wół , jak cielęciem był ??? Ile głupot wyrabialiście za młodu ?? Oczywiście nie pochwalam tego wyczynu , ale walnijcie się też czasami w pierś zanim wszystko i wszystkich w czambuł będziecie krytykować !

@@ raban 2024-06-13 15:29:07 A Ty co proponujesz ? Wywiad np. w TVN z bohatyramy dnia? Za d..ę i do obozu pracy.Gnoje gdyby spadli , to za Twoje pieniadze tomografia i leczenie, rehabilitacja i co dalej wywiady w tv?

@raban 2024-06-13 15:16:48 "...każdy obywatel powinien mieć takie prawo..." "... Kiedyś to wychowywało..." I co jeszcze? Uzbrojone w widły patrole obywatelskie?

kierowca 2024-06-13 15:14:04 Każdy ma teraz telefon i wystarczy reagować widząc takie zabawy dzwoniąc na Policję i zgłaszać, w autobusach i na ulicach też jest monitoring więc dla chcącego nic trudnego trzeba tylko chcieć. To tylko kwestia czasu jak ich złapią i powinni za karę myć autobusy przez miesiąc i to własną koszulką.

@+-+ 2024-06-13 15:09:25 100 na 100 Choć lepsze byłoby chyba: gaz do dechy i jedno gwałtowne hamowanie. Mieliby przygodę życia.

Mewa 2024-06-13 15:06:25 Smark z glutem z nosa na dachu autobusu i tyle w temacie.

do @raban 2024-06-13 15:00:22 To bardzo proste - WPIER***ć na miejscu i za ucho zaprowadzić do rodziców, każdy obywatel powinien mieć takie prawo włącznie z Policją - WPIER***ć. Kiedyś to wychowywało i pomagało w wychowywaniu młodych imbecyli.

@raban 2024-06-13 14:34:39 A jaka powinna być prawidłowa reakcja "ludzi"? Pytam eksperta.

Lisica 2024-06-13 14:29:29 Linia 89 to Niebuszewo i Warszewo. Wiadomo kto tam mieszka, elity alhoholowo-narkotyczne plus dalej włodarze miasta. Jedni warci drugich, za nic mają normy i prawo, rozumu bardzo mało.

+-+ 2024-06-13 14:27:55 Kierowca autobusu jak by wiedział o kretynie na dachu powinien uruchomić tryb gaz i hamulec, gaz i hamulec. Kretyn by miał idealny materiał ze swojego "czelendż" z rozbitym łbem pod autobusem, ku uciesze kolegów.

Przecież oni 2024-06-13 14:26:24 nie są głupsi od tych co się przyklejają dupami do asfaltu.

Edek 2024-06-13 14:24:58 Szkoda że nie spadli. No cóż może następnym razem. Powodzenia w myśl zasady,,róbta co chceta,,. Głupich nie sieją sami się rodzą. Rodzice muszą być dumni z wyczynów swoich dzieci!!!!!!

raban 2024-06-13 14:07:07 Ludzie widzą i nie reagują na kretyńskie zabawy dzieci, więc oni czują się bezkarni i nie widzą w tym żadnego złego zachowania. Rodzice i szkoła nie uczą nie wychowują, a ksiądz może tylko się modlić o rozum. To ma być nasz przyszłość???

Karol 2024-06-13 13:56:27 Ciekawe czy potrafią wiązać sznurówki w butach i zapinać rozporki w spodniach?

Ewa 2024-06-13 13:52:53 Typowe zachowanie dresów osiedlowych z telefonami w rąsiach, myślę że szybko się znajdą i zostaną przykładnie ukarani.

Jadzia 2024-06-13 13:46:42 Miastowe młode szczurki nie mające pomysłu na życie a rodzice pewnie dumni ze swoich dzieci, zajęci kupnem nowego telefonu dla pociechy!

Ten 2024-06-13 13:44:54 Jak dziurawe serce, to i dziury w głowach. Przykład idzie z góry.

czytam 2024-06-13 13:39:15 A niechby i spadli i zdechli , na co nam idioci ?" MĘŻCZYŻNI" ? Raczej GÓWNIARZE . Bez wychowania , imbecyle medialni, bez religii , etyki . Brawo! Po co historia , po co religia ? Tatuaż , prochy i debilne zachowania . Zgodnie z POSTEPEM lansowanym przez lewackie doktryny.

Piotr 2024-06-13 13:37:07 Biedne teraz mamy to pokolenie z dziurami w głowach od nadmiaru wolności i swobody.