Przekroczenie stanów alarmowych wód Bałtyku. Trudna sytuacja na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściu Odry [GALERIA] (akt. 1)

Fot. Wojciech Basałygo/UM Świnoujście

Stan wody w porcie w Świnoujściu przekroczył o 40 cm stan alarmowy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - informuje Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.

Państwowa Straż Pożarna zadecydowała o zabezpieczeniu slipów workami z piaskiem. Przed południem strażacy zabezpieczyli je wzdłuż ulicy Wybrzeże Władysława IV. Pomogła także Wojskowa Straż Pożarna. Worki układane są prewencyjnie i mają ochronić przed wylaniem wody z kanału portowego wprost na ulicę.

Z cofką walczą także strażacy w dzielnicy Przytór-Łunowo. Uruchomiono motopompy, aby zapobiec wdarciu się wody na posesje. Woda wypompowywana jest za wał przeciwpowodziowy. Jedno z gospodarstw zabezpieczono workami z piaskiem. Woda podtopiła miejscowy port jachtowy.

Stan alarmowy wód Bałtyku w porcie w Świnoujściu został przekroczony w nocy z piątku na sobotę. Wynosi obecnie 580 cm.

- To za sprawą silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego i północnego i powoduje napór wody z Bałtyku. Wysoki stan wody w porcie Świnoujście ma utrzymywać się do niedzieli. Dopiero wieczorem woda ma zacząć opadać. Wysoki poziom utrzymuje się także na osiedlach Przytór-Łunowo oraz Karsibór - dodaje W. Basałygo.

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną oraz wysokim napełnieniem Bałtyku, na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściu Odry przewiduje się również wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanów alarmowych. Służby wydały w tej sprawie ostrzeżenie III-go stopnia. Obowiązuje ono do 13 stycznia do godziny 10 rano.

(ip)