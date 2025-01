Przejście graniczne w Kołbaskowie zamknięte do godz. 11 (akt. 1)

Fot. Archiwum

Z powodu wypadku na autostradzie A11 w kierunku Berlina w piątek rano niemieckie służby kierują zmotoryzowanych objazdem na przejście graniczne w Rosówku. Utrudnienia mają potrwać do godz. 11.

"Prawdopodobnie z powodu oblodzenia jezdni kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem. Ciężarówka stoi w poprzek jezdni. Mamy informacje od policji, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin" - poinformował PAP w piątek przed godz. 8 dyżyrny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Ausotostrad w komunikatach dla kierowców przekazała, że po wypadku, do którego doszło ok. godz. 5 za przejściem Kołbaskowo-Pomellen, po niemieckiej stronie granicy, utrudnienia potrwają 6 godzin, czyli do godz. 11.

Wcześniejsze informacje mówiły, że przejazd przez Kołbaskowo w kierunku Berlina będzie utrudniony do godz. 8.

Kierowcy jadący polską autostradą A6 w kierunku Kołbaskowa na węźle Szczecin Zachód muszą zjechać na DK13 i kierować się objazdem przez przejście graniczne w Rosówku oraz miejscowość Tantow i stamtąd na A11.

Przejazd niemiecką A11 i polską A6 w kierunku Szczecina odbywa się normalnie.

Kołbaskowo-Pomellen to największe przejście graniczne w woj. zachodniopomorskim.

