Przejście graniczne w Kołbaskowie otwarte; autostrada do Berlina odblokowana (akt. 2)

Fot. Archiwum

Koniec utrudnień na autostradzie w kierunku Berlina - poinformowały służby drogowe. W piątek do południa przejście graniczne Kołbaskowo - Pomellen było zamknięte po tym jak ciężarówka wpadła w poślizg i zablokowała jezdnię.

O ponownym otwarciu dla ruchu odcinka autostrady A6 między węzłem Szczecin Zachód a polsko-niemiecką granicą w Kołbaskowie poinformowała po godz. 12 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Austostrad. Od godz. 5 przejazd przez przejście graniczne Kołbaskowo-Pomellen był niemożliwy z powodu wypadku, do którego doszło, tuż za granicą, na niemieckiej autostradzie A11 w kierunku Berlina. Jak wyjaśniał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA, powołując się na informacje od policji, samochód ciężarowy wpadł w poślizg i zablokował jezdnię. Niemieckie służby i polska policja kierowały zmotoryzowanych objazdem przez pobliskie przejście graniczne w Rosówku. Na węźle Szczecin Zachód kierowcy zjeżdżali na DK13 i przez Rosówek oraz miejscowość Tantow dojeżdżali na autostradę w kierunku Berlina. Utrudnienia trwały ok. 7 godzin. Przejazd niemiecką A11 i polską A6 w kierunku Szczecina odbywał się normalnie. Kołbaskowo-Pomellen to największe przejście graniczne w woj. zachodniopomorskim.(PAP) ***

Wcześniejsza informacja

Z powodu wypadku na autostradzie A11 w kierunku Berlina w piątek rano niemieckie służby kierują zmotoryzowanych objazdem na przejście graniczne w Rosówku. Utrudnienia mają potrwać do godz. 11.

"Prawdopodobnie z powodu oblodzenia jezdni kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem. Ciężarówka stoi w poprzek jezdni. Mamy informacje od policji, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin" - poinformował PAP w piątek przed godz. 8 dyżyrny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Ausotostrad w komunikatach dla kierowców przekazała, że po wypadku, do którego doszło ok. godz. 5 za przejściem Kołbaskowo-Pomellen, po niemieckiej stronie granicy, utrudnienia potrwają 6 godzin, czyli do godz. 11.

Wcześniejsze informacje mówiły, że przejazd przez Kołbaskowo w kierunku Berlina będzie utrudniony do godz. 8.

Kierowcy jadący polską autostradą A6 w kierunku Kołbaskowa na węźle Szczecin Zachód muszą zjechać na DK13 i kierować się objazdem przez przejście graniczne w Rosówku oraz miejscowość Tantow i stamtąd na A11.

Przejazd niemiecką A11 i polską A6 w kierunku Szczecina odbywa się normalnie.

Kołbaskowo-Pomellen to największe przejście graniczne w woj. zachodniopomorskim.

