Przedsiębiorcy pomogą Lidze Superbohaterów

widać lans, cwaniaczki, co to nie oni, sebixy

Lady

2024-10-04 09:10:59

Czy żeby wstąpić w szeregi tego stowarzyszenia koniecznie trzeba nosić za małe spodnie i za małą koszulę? Panowie to wygląda pokracznie, te lakierki do spodni typu rybaczki, 20 cm nad kostkę wołają o pomstę do nieba!