Przedłużony nabór dla chcących reprezentować Szczecin na regatach

Centrum Żeglarskie informuje, że do 24 czerwca zostaje przedłużony nabór osób, które chciałyby wziąć udział w The Tall Ships Races 2022 i popłynąć na żaglowcu „Baltic Beauty”. Potrzeba 38 chętnych.

– Jedną załogę, która popłynie na „Zrywie”, mamy już wybraną – informuje Celina Wołosz, rzecznik Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. – Teraz pora na zapełnienie miejsc na kolejnym żaglowcu załogą w granatowo-bordowych barwach. Szukamy 38 osób, które razem z „Baltic Beauty” staną w szranki z innymi żaglowcami. Reprezentacja odwiedzi porty w Esbjergu, Antwerpii i Aalborgu. Nabór trwa do 24 czerwca.

Etapy regat to: od 3 do 22 lipca – Świnoujście – Esbjerg (Dania) – Harlingen (Holandia) – Antwerpia (Belgia) oraz od 22 lipca do 10 sierpnia – Antwerpia – Aalborg – Świnoujście.

– Zanim żeglarze zmierzą się z żywiołem, przejdą szereg szkoleń i warsztatów – dodaje Celina Wołosz. – Będą ćwiczyć pracę w zespole, poznają zasady panujące na pokładzie. Załoga zapozna się ze sprzętem asekuracyjnym i zasadami pierwszej pomocy. Nie zabraknie zadań artystycznych, które pomogą w barwny sposób promować Szczecin i zachęcać do odwiedzenia naszego miasta.

Podczas wielu godzin spędzonych na morzu reprezentanci poznają nie tylko uroki żeglarstwa, ale także – jako pełnoprawna załoga – będą uczestniczyć w wachtach nawigacyjnych, bosmańskich, kambuzowych i trapowych. Nie zabraknie oczywiście codziennej ciężkiej pracy na pokładzie.

– Szukamy osób, które najpóźniej 1 lipca 2022 r. będą miały ukończony 15. rok życia (pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby w grupie wiekowej od 15 do 25 lat), mieszkają, pracują lub uczą się w Polsce (pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby mieszkające, uczące się, pracujące w Szczecinie), posiadają zdolności i umiejętności artystyczne, sportowe lub żeglarskie, są odpowiedzialne i zaangażowane w pracę i podjęte działania, kreatywne i otwarte na ludzi i świat, znają języki obce w stopniu komunikatywnym, posiadają dobry stan zdrowia i umiejętność pływania wpław oraz chcą przeżyć niezapomnianą, żeglarską przygodę – precyzuje rzecznik Centrum Żeglarskiego. – Zapraszamy do udziału osoby chcące dopiero rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem, jak i doświadczonych żeglarzy.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie www.centrumzeglarskie.pl.

