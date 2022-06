„Baltic Beauty” czeka na załogę. Drugi nabór do tolszipowej reprezentacji Szczecina

Ruszył drugi nabór do reprezentacji Szczecina na regaty the Tall Ships Races 2022. Na dwóch etapach wystartuje w nich żaglowiec „Baltic Beauty", a na jego pokładzie popłynie 38-osobowa załoga. Brygantyna odwiedzi porty w Esbjergu, Harlingen, Antwerpii i Aalborgu.

- Jedną załogę, która popłynie na „Zrywie", mamy już wybraną - informuje Celina Wołosz, rzecznik Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. - Teraz pora na zapełnienie miejsc na kolejnym żaglowcu załogą w granatowo-bordowych barwach. Szukamy 38 osób, które razem z „Baltic Beauty" staną w szranki z innymi żaglowcami. Reprezentacja odwiedzi porty w Esbjergu, Antwerpii i Aalborgu. Nabór trwa do 15 czerwca.

Etapy regat to: od 3 do 22 lipca - Świnoujście - Esbjerg (Dania) - Harlingen (Holandia) - Antwerpia (Belgia) oraz od 22 lipca do 10 sierpnia - Antwerpia - Aalborg - Świnoujście.

- Zanim żeglarze zmierzą się z żywiołem, przejdą szereg szkoleń i warsztatów - dodaje Celina Wołosz. - Będą ćwiczyć pracę w zespole, poznają zasady panujące na pokładzie. Załoga zapozna się ze sprzętem asekuracyjnym i zasadami pierwszej pomocy. Nie

...