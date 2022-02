Przed sąd za podpalenie człowieka w Szczecinie. Jest akt oskarżenia

Nawet dożywocie - za zbrodnię zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - grozi dwóm oprawcom, którzy w kwietniu ub. roku podpalili bezdomnego mężczyznę w bloku przy ul. Matejki w Szczecinie. Prokurator Rejonowy Szczecin–Niebuszewo skierował do Sądu Okręgowego akt oskarżenia.

Do makabrycznych wydarzeń doszło 5 kwietnia ub.r. o godz. 4.40 na klatce schodowej w bloku, gdzie nocował bezdomny starszy człowiek. Obudziło go dwóch mężczyzn, dopytując o pieniądze. Gdy pokazał, że ich nie ma, oblali go łatwopalną substancją i podpalili. Poszkodowany próbował ugasić palącą się na nim odzież, zbiegał po schodach dzwoniąc do przypadkowych mieszkań i szukając ratunku. Mieszkańcy bloku wezwali pomoc.

Senior, z uwagi na rozległe oparzenia termiczne II i III stopnia niemal 90 proc. powierzchni ciała oraz dróg oddechowych, został przetransportowany do Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Po tygodniu zmarł.

Podejrzani o dokonanie tej zbrodni zostali zatrzymani i aresztowani. Mężczyźni w wieku 29 i 30 lat byli już karani sądownie. Nie przyznali się do zarzucanego im czynu. Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

ToT