Przebudowa ulic na północy Szczecina

Ogłoszono przetarg na realizację drugiego etapu inwestycji pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”. W ramach tego zadania zmodernizowany zostanie odcinek ulicy Wapiennej oraz ulicy Północnej. Termin nadsyłania ofert mija 27 października br.

- Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej, od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską, oraz fragmentu ul. Północnej, odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej - przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana będzie zieleń. Przyszły wykonawca będzie miał 14 miesięcy na zrealizowanie kontraktu.

Cały projekt obejmuje przebudowę ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km: ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną; ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa; ul. Urlopowa; ul. Czesława Miłosza - przedłużenie; ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania); ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065; ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem); ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (K)