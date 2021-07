Przebudowa ul. Łubinowej na finiszu

Dobiega końca przebudowa ważnej ulicy na Prawobrzeżu. Pojawiła się nowa infrastruktura dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

W ramach inwestycji po obu stronach ulicy Łubinowej wybudowano ciągi pieszo – rowerowe o szerokości od 3,7 do 8 m. Same drogi rowerowe mają 2 – 2,5 m szerokości i bitumiczną nawierzchnię. Na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Maciejowickiej powstała też wewnętrzna droga wspomagająca, przeznaczona dla ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego.

- Wybudowano nowe parkingi, na których łącznie wyznaczonych jest 112 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 52 z nich, do parkowania równoległego i prostopadłego znajdują się w ciągu pieszo – rowerowym, a 60 kolejnych na dużym parkingu przy posesji Łubinowa 83-88 - wylicza Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta w Szczecinie.

Przebudowane zostały przystanki, pojawiły się nowe chodniki w kierunku os. Majowe, a także schody i zjazd w kierunku Słonecznego. Są też 23 nowe drzewa i ponad 800 krzewów nasadzonych na obszarze całej inwestycji.

Koszt inwestycji to 8 132 604,66 zł mln zł. Obecnie trwa procedura odbiorów i właściwego przekazania do eksploatacji. W tym roku na Łubinowej planowana jest również wymiana nakładki jezdni.

Oprac. (k)