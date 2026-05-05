Przebudowa ul. Emilii Plater. Od wtorku zmiany w organizacji ruchu

Od wtorku w związku z kolejnym etapem przygotowań do przebudowy ul. Emilii Plater w Szczecinie zmieni się organizacja ruchu. Na odcinku pomiędzy ul. Miedzianą a ul. Firlika należy spodziewać się czasowego zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu. Utrudnienia będą wprowadzane odcinkowo – na fragmentach o długości około 150 metrów.

Przypomnijmy - inwestycja obejmuje przebudowę jezdni, chodników, zatok parkingowych i zjazdów, wykonanie odwodnienia, montaż sygnalizacji i oświetlenia oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Powstaną też elementy małej architektury, nowa zieleń i parking.

