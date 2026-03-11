Wkrótce rusza przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie

W ramach inwestycji na ul. Emilii Plater wykonane zostaną prace polegające na budowie i przebudowie jezdni, chodników, zatok parkingowych i zjazdów. Fot. Dariusz Gorajski

Przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie rozpocznie się już niedługo, w kwietniu. Władze miasta spodziewają się, że zostanie zakończona we wrześniu przyszłego roku.

- Jesteśmy na etapie zakończenia przygotowania dokumentacji projektowej, przed wejściem wykonawcy na plac budowy. Zakładamy, że wykonawca zacznie pracę w pierwszej połowie kwietnia. Zakładamy, że inwestycja powinna zakończyć się we wrześniu przyszłego roku - powiedział Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, podczas środowego posiedzenia komisji ds. gospodarki komunalnej Rady Miasta.

Joanna Zawadzka ze spółki SIM, która jest kierowniczką inwestycji, przedstawiała jej założenia. Przypomniała, że jej zakres obejmuje m.in. przebudowę całej konstrukcji jezdni i chodników.

Prace będą podzielone na cztery etapy.

Pierwszy etap: odcinek między ulicami Miedzianą i Firlika. Potrwa ok. 5 miesięcy. Na dwa tygodnie zostanie zamknięte skrzyżowanie ul. Emilii Plater z ul. Miedzianą. Drugi etap fragment między ulicą Parkowa i Miedzianą. Planowane jest całkowite zamknięcie ruchu. Na ok. 2 miesiące. Etap trzeci: odcinek między ul. Parkową a pl. Matki Teresy z Kalkuty. Tu też ruch będzie zamknięty. Etap czwarty: ul. Szczaniecka - pl. Matki Teresy z Kalkuty. Ma obowiązywać ruch wahadłowy.

Podczas tych faz, kiedy ruch będzie zamknięty, zostanie wprowadzona komunikacja miejska, która zostanie puszczona objazdem.

Radni wspomnieli o obawach mieszkańców, że podczas przebudowy mogą mieć poważny problem z parkowaniem samochodów. - Była propozycja, żeby na czas inwestycji parking przy Fabryce Wody w godzinach wieczorno-nocnych udostępnić mieszkańcom darmo - mówił radny Przemysław Słowik (KO).©℗

